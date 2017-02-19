Бронер победил Гранадоса спорным разделенным решением судей

В Цинциннати завершилось боксерское шоу, в главном бою которого встретились экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 27-летний американец Эдриэн Бронер и 27-летний мексиканец Адриан Гранадос.

Гранадос владел инициативой на протяжении практически всего поединка, выбрасывал и доносил больше ударов, однако судьи отдали победу 27-летнему Бронеру (97:93, 96:94, 93:97).

В одном из предварительных боев россиянин Давид Аванесян проиграл американцу Ламону Питерсону и лишился чемпионского пояса WBA в полусреднем весе.

