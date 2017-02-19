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Емельяненко в мае или июне может провести бой с Мухаммедом Лавалем

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российский тяжеловес Федор Емельяненко может провести свой следующий поединок в мае или июне текущего года.

- Мы собираемся перенести бой. Нам нужно что-то придумать, чтобы найти площадку и провести бой именно здесь, в Сан-Хосе в ближайшие пару месяцев. Это не гарантировано, но когда мы перенесем его, то вне зависимости от того будет ли Емельяненко драться с Мэттом или нет, что зависит от здоровья Мэтта, это будет особенное событие, потому что каждый бой Федора - это великолепное зрелище.

Сегодня утром Митрион почувствовал мучительную боль. И я сказал его команде, что его нужно везти в больницу, чтобы его проверили. Там ему был поставлен диагноз - камни в почках. Камень пытался выйти, и причинял Митриону мучительную боль. Так что мы сказали - здоровье и безопасность превыше всего. Мы знаем, что это большой бой. Все болельщики здесь, конечно, разочарованы, - заявил глава организации Bellator Скотт Кокер.

Он также добавил, что следующим оппонентом Федора может стать американец Мухаммед Лаваль. В его послужном списке - 20 побед и 6 поражений.

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