В США пользуются спросом копии свитера Федора Емельяненко

В США на шоу Bellator, где должен был выступить российский тяжеловес Федор Емельяненко, зрители активно раскупают копии его «Великого свитера абсолютной победы».

Полосатые свитеры Федора (Fedor Sweaters) продаются по цене 50 долларов за штуку, но только по предзаказу.

Напомним, бой Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом был отменен после того, как у соперника «Последнего императора» были обнаружены камни в почках.

В следующий раз Федор может выйти на ринг в мае или июне.

