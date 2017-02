В США пользуются спросом копии свитера Федора Емельяненко

В США на шоу Bellator, где должен был выступить российский тяжеловес Федор Емельяненко, зрители активно раскупают копии его «Великого свитера абсолютной победы».

Полосатые свитеры Федора (Fedor Sweaters) продаются по цене 50 долларов за штуку, но только по предзаказу.

What has the #SweaterOfAbsoluteVictory done for you?#Bellator172: #Fedor vs @MattMitrione | TONIGHT | Live & Free on @spike 9/8c pic.twitter.com/Mb4p5vq7nx