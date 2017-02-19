Томас Мюллер: Приятно сравнять счет на 96-й минуте, но «Бавария» хотела победить
Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ощущениями от выездного матча с берлинской «Гертой» (1:1) в 21-м туре чемпионата Германии.
- Мы хотели непременно сравнять счет, бились до конца и в итоге сумели сделать это. Мы продемонстрировали характер. Конечно, хорошо, что мы отыгралимь перед самым финальным свистком, но, конечно, «Бавария» собиралась победить, - заявил Мюллер.
Напомним, «Бавария» ушла от поражения в матче на 96-й минуте благодаря голу Роберта Левандовски, поразившего цель с добивания после удара Арьена Роббена.
Матч
Голы
Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер
Предупреждения:
Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция