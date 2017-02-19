Томас Мюллер: Приятно сравнять счет на 96-й минуте, но «Бавария» хотела победить

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ощущениями от выездного матча с берлинской «Гертой» (1:1) в 21-м туре чемпионата Германии.

- Мы хотели непременно сравнять счет, бились до конца и в итоге сумели сделать это. Мы продемонстрировали характер. Конечно, хорошо, что мы отыгралимь перед самым финальным свистком, но, конечно, «Бавария» собиралась победить, - заявил Мюллер.

Напомним, «Бавария» ушла от поражения в матче на 96-й минуте благодаря голу Роберта Левандовски, поразившего цель с добивания после удара Арьена Роббена.