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Пирло станет послом «Ювентуса» после завершения карьеры

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло вернется в клуб в качестве посла после завершения игровой карьеры, сообщает Tuttosport.

37-летний итальянец продолжает поддерживать контакты с «Ювентусом» даже после перехода в «Нью-Йорк Сити». В связи с этим в итальянском клубе посчитали, что Пирло станет лучшим его представителем в Италии и заграницей.

Пока неизвестно, когда чемпион мира, которому в мае исполнится 38 лет, решит завершить карьеру. Действующий контракт Пирло с «Нью-Йорк Сити» рассчитан до декабря 2017 года.

Напомним, Пирло провел в «Ювентусе» четыре сезона (2011-2015), а до этого на протяжении десяти лет выступал за «Милан» (2001-2011).

В составе «Ювентуса» Пирло стал четырехкратным чемпионом Италии (2012, 2013, 2014, 2015), обладателем Кубка Италии (2015) и Суперкубка Италии (2012, 2013).

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