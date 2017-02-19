Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Барселона- : -Леганес
Хоккей  Питтсбург- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер «Локомотива»: Принцип Семина - в первую очередь, сыграть на ноль

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Тренер московского «Локомотива» Юрий Батуренко подвел итоги товарищеских матчей против китайских клубов «Бэйцзин Гоань» (1:1) и «Хэбей Чайна Форчун» (1:0).

- Задумка провести два матча в один день появилась в начале сбора. Мы хотели задействовать сразу всех футболистов, а для этого нужно было провести две игры за день. В первом матче играла молодежь, ребята, которые пока набирают форму после травм, и те, кто по каким-то причинам на данный момент не попал бы в основу. Все сыграли здорово. Мы впервые дали футболистам сыграть все 90 минут. До этого были лишь единичные случаи, когда полные матчи проводили Баринов или Михалик. В основном все играли по тайму или 60 минут.

В матче против «Хэбэя» «Локомотив» играл по схеме с тремя центральными защитниками, это один из вариантов. Схема подбирается под задачи на конкретный матч. Можем выпустить четыре защитника, можем пять. У Юрия Семина принцип — в первую очередь сыграть на ноль. От этого и отталкиваемся. Если не пропустили, значит все нормально. Когда долго не меняется одна схема, пропадает какая-то изюминка. Было видно, что ребятам очень интересно. Играли с душой, - рассказал Батуренко.

Напомним, «Локомотив» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ после 17 туров.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Магомед Оздоев: Состав у «Терека» боевой, мы можем бороться за высокие местаНовичок «Терека» Магомед Оздоев дал комментарий после своего перехода в грозненский клуб из казанского «Рубина».Болельщики «Динамо» подарили Шунину именную футболку (фото)Как сообщает пресс-служба московского «Динамо», сегодня болельщики столичного клуба вручили голкиперу Антону Шунину именную футболку — «к 30-летию и за верность клубу».Форвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Новый «Локомотив». Михаил Борзыкин – о готовности команды СеминаНовый «Локомотив». Михаил Борзыкин – о готовности команды СеминаОбозреватель «Советского спорта» рассказывает, в каком состоянии подходит «Локомотив» к весенней части сезона.Пьер ван Хойдонк: Промес способен вывести «Спартак» на новый уровеньБывший форвард сборной Голландии Пьер ван Хойдонк высказался о прогрессе полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.Майкон: К матчу с «Тосно» мы подойдем в лучшей формеНападающий «Локомотива» Маркес Майкон рассказал о матче с «Хэбэем» (1:0), предстоящей игре с «Тосно» в Кубке России, а также про свой день рождения.Юрий Семин: День можно оценить положительно, футболисты хорошо себя проявилиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги субботних товарищеских матчей на сборе в Испании. Железнодорожники в первом матче сыграли вничью с Бэйцзин Гоань» (1:1), а в втором матче обыграли команду «Хэбэй Чайна Фортун» (1:0).Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» в матче с «Хэбэй Чайна Фортун»В товарищеском матче на сборе в Испании московский «Локомотив» обыграл команду «Хэбэй Чайна Фортун» со счетом 1:0.«Локомотив» не смог обыграть «Бэйцзин Гоань» на сборе в ИспанииВ товарищеском матче на сборе в Испании московский «Локомотив» сыграл вничью с китайской командой Бэйцзин Гоань» (1:1).Юрий Семин: Китайский чемпионат – давно не экзотика, а успешная лигаГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед контрольными матчами с «Бейцзин Гуоань» и «Хэбэй Чайна Форчун» высказался о китайском футболе.«Ростов» начал подготовку к ответному матчу со «Спартой»Футболисты «Ростова» прибыли в Турцию и начали подготовку к ответному матчу 1/16 Лиги Европы со «Спартой».Калешин перешел из «Арсенала» в «Сочи»Защитник Игорь Калешин продолжит карьеру в «Сочи».«Кадыров пока не вмешивается в происходящее». 20 лучших цитат Хайдара Алханова«Кадыров пока не вмешивается в происходящее». 20 лучших цитат Хайдара АлхановаОтправленный в отставку с поста вице-президент «Терека» Хайдар Алханов запомнился не только работой в клубе, но и огненными высказываниями.Луиджи ди Бьяджо: Каррера может выйти на уровень КонтеБывший полузащитник сборной Италии Луиджи ди Бьяджо высоко отозвался о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.В «Ростов» приедет еще один иранец? Свежие трансферные новости и слухиВ «Ростов» приедет еще один иранец? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Защитник «Ростова» Скопинцев находится в расположении «Балтики»Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев находится в расположении «Балтики» на кипрском сборе.Роман Широков: Не думаю, что получу достойное предложение возобновить карьеруБывший капитан сборной России по футболу Роман Широков считает, что не получит достойного предложения о возобновлении игровой карьеры.Алханов покинул должность вице-президента «Терека»В руководстве «Терека» произошли изменения.«Крылья Советов» намерены приобрести еще одного нападающегоВице-президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб планирует приобрести еще одного форварда.Анри Хагуш: Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещалАнри Хагуш: Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещалВ интервью «ССФ» 30-летний футболист вспоминает о Дель Пьеро, Гончаренко, Кебе, Бердыеве и сильном мотиваторе Овчинникове.
Главные новости
Другие
Отмена боя Емельяненко, молчание Овечкина, и заявление Моуринью. Главные новости утра
Футбол
Тренер «Локомотива»: Принцип Семина - в первую очередь, сыграть на ноль
Футбол
Томас Мюллер: Приятно сравнять счет на 96-й минуте, но «Бавария» хотела победить
MMA
В США пользуются спросом копии свитера Федора Емельяненко
MMA
Емельяненко в мае или июне может провести бой с Мухаммедом Лавалем
Бокс
Бронер победил Гранадоса спорным разделенным решением судей
MMA
Токов дебютировал в Bellator с победы над бразильцем Франсе
MMA
Друг Митриона: Мэтт, несмотря на проблемы со здоровьем, хотел провести поединок с Емельяненко
MMA
Федор Емельяненко: Бой с Митрионом перенесут на несколько месяцев
MMA
Американский журналист: Соннен изъявил желание подраться с Федором, но стороны не смогли договориться
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости