Тренер «Локомотива»: Принцип Семина - в первую очередь, сыграть на ноль

Тренер московского «Локомотива» Юрий Батуренко подвел итоги товарищеских матчей против китайских клубов «Бэйцзин Гоань» (1:1) и «Хэбей Чайна Форчун» (1:0).

- Задумка провести два матча в один день появилась в начале сбора. Мы хотели задействовать сразу всех футболистов, а для этого нужно было провести две игры за день. В первом матче играла молодежь, ребята, которые пока набирают форму после травм, и те, кто по каким-то причинам на данный момент не попал бы в основу. Все сыграли здорово. Мы впервые дали футболистам сыграть все 90 минут. До этого были лишь единичные случаи, когда полные матчи проводили Баринов или Михалик. В основном все играли по тайму или 60 минут.



В матче против «Хэбэя» «Локомотив» играл по схеме с тремя центральными защитниками, это один из вариантов. Схема подбирается под задачи на конкретный матч. Можем выпустить четыре защитника, можем пять. У Юрия Семина принцип — в первую очередь сыграть на ноль. От этого и отталкиваемся. Если не пропустили, значит все нормально. Когда долго не меняется одна схема, пропадает какая-то изюминка. Было видно, что ребятам очень интересно. Играли с душой, - рассказал Батуренко.

Напомним, «Локомотив» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ после 17 туров.

