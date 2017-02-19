Миллер вышел на 19-е место по победам в НХЛ

Голкипер «Ванкувера» Райан Миллер отразил 35 из 36 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1 OT). Эта победа стала 356-й в карьере 36-летнего американца.

Таким образом, Миллер вышел на 19-е место по этому показателю за всю историю НХЛ, опередив канадца Роже Вашона, который в 1960-1980-е годы играл в «Монреале», «Лос-Анджелесе», «Детройте» и «Бостоне».

Напомним, Миллер дебютировал в НХЛ в сезоне 2002/2003 в «Баффало», за который выступал 11 лет. По ходу сезона 2013/2014 Миллер был обменян в «Сент-Луис», а со следующего сезона голкипер выступал в «Ванкувере».

Отметим, что 18-е место занимает американец Том Баррассо, у которого 369 побед.