Джон Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно! Как можно было упасть так низко? (видео)

Бывший нападающий «Селтика» и сборной Уэльса Джон Хартсон эмоционально прокомментировал падение результатов «Лестера».

- «Лестеру» должно быть просто стыдно! Упасть так низко - это просто немыслимо! Каждую неделю главный тренер меняет стартовый состав, ведь команда пробилась еще и в плей-офф Лиги чемпионов... Но и вчера они не показали ровным счетом ничего, - заявил Хартсон.

'Embarrassing!'



This is a scathing assessment of Leicester City from John Hartson on #motd. pic.twitter.com/Iy7zWVSvPz