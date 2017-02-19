Джон Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно! Как можно было упасть так низко? (видео)
Бывший нападающий «Селтика» и сборной Уэльса Джон Хартсон эмоционально прокомментировал падение результатов «Лестера».
- «Лестеру» должно быть просто стыдно! Упасть так низко - это просто немыслимо! Каждую неделю главный тренер меняет стартовый состав, ведь команда пробилась еще и в плей-офф Лиги чемпионов... Но и вчера они не показали ровным счетом ничего, - заявил Хартсон.
'Embarrassing!'— Match of the Day (@BBCMOTD) 18 февраля 2017 г.
This is a scathing assessment of Leicester City from John Hartson on #motd. pic.twitter.com/Iy7zWVSvPz
Напомним, вчера «Лестер» уступил со счетом 0:1 представителю низшего дивизиона «Миллуоллу» в матче 1/8 финала Кубка Англии.
В турнирной таблице АПЛ действующие чемпионы страны занимают только 17-е место.
Матч
Миллуолл - Лестер Сити - 1:0 (0:0)
Голы
Каммингс 90 (1:0).
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
18 февраля 18:00, Ден, Онлайн-трансляция