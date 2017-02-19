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Джон Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно! Как можно было упасть так низко? (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Бывший нападающий «Селтика» и сборной Уэльса Джон Хартсон эмоционально прокомментировал падение результатов «Лестера».

- «Лестеру» должно быть просто стыдно! Упасть так низко - это просто немыслимо! Каждую неделю главный тренер меняет стартовый состав, ведь команда пробилась еще и в плей-офф Лиги чемпионов... Но и вчера они не показали ровным счетом ничего, - заявил Хартсон.

Напомним, вчера «Лестер» уступил со счетом 0:1 представителю низшего дивизиона «Миллуоллу» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

В турнирной таблице АПЛ действующие чемпионы страны занимают только 17-е место.

Матч

Миллуолл - Лестер Сити - 1:0 (0:0)

Голы

Каммингс 90 (1:0).

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

18 февраля 18:00, Ден, Онлайн-трансляция


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