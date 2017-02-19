Джон Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно! Как можно было упасть так низко? (видео)

Хосеп Гвардиола: На стадионе в Хаддерсфилде был матч по регби, после чего поле стало медленным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) на стадионе «Джон Смитс» в Хаддерсфилде.