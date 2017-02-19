Путило исключен из заявки «Газиантепспора» из-за разногласий с руководством клуба
Бывший полузащитник «Волги»
и «Торпедо» Антон Путило исключен из заявки «Газиантепспора» на оставшуюся
часть чемпионата Турции.
Причиной этого стали разногласия с руководством клуба по условиям нового контракта.
Срок действия нынешнего соглашения 29-летнего белоруса истекает летом 2017 года, и игрок продолжает тренироваться с командой.
Путило проводит второй сезон в «Газиантепспоре», куда перешел в 2015 году из «Торпедо». За полтора года на его счету 31 матч в высшей лиги Турции и два гола.
Добавим, что «Газиантепспор» занимает последнее место в чемпионате, в клубе играет еще один игрок сборной Белоруссии – Сергей Кисляк.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически