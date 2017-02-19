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Путило исключен из заявки «Газиантепспора» из-за разногласий с руководством клуба

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Бывший полузащитник «Волги» и «Торпедо» Антон Путило исключен из заявки «Газиантепспора» на оставшуюся часть чемпионата Турции.

Причиной этого стали разногласия с руководством клуба по условиям нового контракта.

Срок действия нынешнего соглашения 29-летнего белоруса истекает летом 2017 года, и игрок продолжает тренироваться с командой.

Путило проводит второй сезон в «Газиантепспоре», куда перешел в 2015 году из «Торпедо». За полтора года на его счету 31 матч в высшей лиги Турции и два гола.

Добавим, что «Газиантепспор» занимает последнее место в чемпионате, в клубе играет еще один игрок сборной Белоруссии – Сергей Кисляк.

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