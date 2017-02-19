Олег Тактаров: Отмена боя с Митрионом станет плюсом для Емельяненко

Российский боец ММА и актер Олег Тактаров прокомментировал отмену поединка между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.

- Думаю, что отмена боя станет большим плюсом для Емельяненко. Он сейчас провел хороший тренировочный цикл, набрал форму. Теперь у него будет еще больше времени на улучшение своих кондиций, и шансы на удачное выступления явно повысятся. Не факт, что он 100 процентов выиграет, но Федор сможет показать себя, - заявил Тактаров.

Напомним, поединок Емельяненко - Митрион был отменен после того, как у американского бойца обнаружили камни в почках. Мэтт был госпитализирован.

Следующий поединок с участием Федора в рамках Bellator может состояться в мае или июне текущего года.





