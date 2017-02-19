Руководитель Bellator: Токов одержал прекрасную победу
Руководитель
организации Bellator Скотт Кокер высказался о победе российского бойца
Анатолия Токова, который в своем дебютном поединке в промоушене нанес поражение
Франциско Франсе из Бразилии.
«Он одержал прекрасную победу, отлично проявил себя. В ближайшее время мы узнаем о его будущем», – приводит ТАСС слова Кокера.
Напомним, Токов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.
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