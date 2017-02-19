Руководитель Bellator: Токов одержал прекрасную победу

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Друг Митриона: Мэтт, несмотря на проблемы со здоровьем, хотел провести поединок с Емельяненко Брендан Шауб, боец смешанного стиля и друг Мэтта Митриона, заявил, что представитель США планировал выйти на бой с россиянином Федором Емельяненко, однако, спортивная комиссия запретила проводить поединок Митриону из-за его состояния.

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Камни в почках. Почему отменили бой Федора Емельяненко? «Советский спорт» рассказывает, как сорвался поединок российского бойца Федора Емельяненко на турнире Bellator 172.

Федор Емельяненко: Бой с Митрионом перенесут на несколько месяцев Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко – об отмене своего поединка на турнире Bellator 172 c Мэттом Митрионом. Ранее стало известно, что американец отказался от поединка из-за проблем со здоровьем.

Американский журналист: Соннен изъявил желание подраться с Федором, но стороны не смогли договориться Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен предложил свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону, который отказался от поединка с россиянином Федором Емельяненко.

Организаторы Bellator не успели найти замену Митриону Денис Курилов, член команды российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, заявил, что руководители Bellator не смогли найти замену представителю США Мэтту Митриону, который отказался от поединка по причине болезни.

Бой Емельяненко и Митриона отменен из-за болезни американского бойца Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что поединок между россиянином Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом отменен из-за болезни американского спортсмена.

Емельяненко – Митрион. Бой отменен из-за болезни американского спортсмена Отменили бой. Причина: камни в почках у Мэтта Митриона.

Читатели «Советского спорта» уверены в победе Емельяненко над Митрионом «Советский спорт» подвел итоги голосования среди читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится поединок между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

10 текстов «Советского спорта» о бое Емельяненко – Митрион Если вы не подготовились к просмотру этой битвы, «Советский спорт» Вам в этом поможет!

Все билеты на бой Емельяненко – Митрион проданы Все билеты на бой российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко и американца Мэтта Митриона реализованы, сообщает агентство ТАСС.