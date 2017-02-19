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Руководитель Bellator: Токов одержал прекрасную победу

Источник:  ТАССКомментарии

Руководитель организации Bellator Скотт Кокер высказался о победе российского бойца Анатолия Токова, который в своем дебютном поединке в промоушене нанес поражение Франциско Франсе из Бразилии.

«Он одержал прекрасную победу, отлично проявил себя. В ближайшее время мы узнаем о его будущем», – приводит ТАСС слова Кокера.

Напомним, Токов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

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