Гарет Бэйл: Мне нужно еще несколько недель для полного восстановления

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как чувствует себя после первого матча за три месяца.

В субботу в матче 23-го тура примеры с «Эспаньолом» (2:0) 27-летний валлиец вышел на замену на 71-й минуте и забил второй гол «Реала».

«Мне понадобится еще несколько недель, чтобы полностью восстановиться и быть готовым на 100%.

Чувствую себя очень хорошо после трех месяцев восстановления, а также – после моего гола, который помог команде одержать победу.

Непросто отсутствовать на протяжении такого длительного периода, но команда побеждала, и это самое главное. Мы хотим выиграть оба титула – чемпионат и Лигу чемпионов – и я хочу помочь это сделать», – приводит Marca слова Бэйла.

22 февраля «Реал» проведет в гостях перенесенный матч 16-го тура примеры с «Валенсией».