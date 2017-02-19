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Гарет Бэйл: Мне нужно еще несколько недель для полного восстановления

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как чувствует себя после первого матча за три месяца.

В субботу в матче 23-го тура примеры с «Эспаньолом» (2:0) 27-летний валлиец вышел на замену на 71-й минуте и забил второй гол «Реала».

«Мне понадобится еще несколько недель, чтобы полностью восстановиться и быть готовым на 100%.

Чувствую себя очень хорошо после трех месяцев восстановления, а также – после моего гола, который помог команде одержать победу.

Непросто отсутствовать на протяжении такого длительного периода, но команда побеждала, и это самое главное. Мы хотим выиграть оба титула – чемпионат и Лигу чемпионов – и я хочу помочь это сделать», – приводит Marca слова Бэйла.

22 февраля «Реал» проведет в гостях перенесенный матч 16-го тура примеры с «Валенсией».

Матч

Реал - Эспаньол - 2:0 (1:0)

Голы

Мората 33 (1:0). Бэйл 83 (2:0).

Состав

Реал: Касилья, Пепе, Карвахаль, Начо (Марсело, 81), Варан, Васкес, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Мората (Бэйл, 71), Роналду

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Лопес Д., Пьятти, Диоп, Фуэго, Хурадо (Васкес, 81), Рейес Х. (Перес, 46), Морено

Предупреждения:

Ковачич, 41; Иско, 48; Каземиро, 82 - Морено, 28; Фуэго, 53; Диоп, 68; Кариколь, 80

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

18 февраля 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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