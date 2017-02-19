Тэйвс набрал 600-е очко в НХЛ
Капитан «Чикаго»
Джонатан Тэйвс сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном»
(1:3). Это очко стало 600-м в карьере 28-летнего канадца в лиге.
Тэйвс проводит десятый сезон в «Чикаго», который задрафтовал его под общим третьим номером в 2006 году. За это время он провел 694 матча в лиге и набрал 600 (262+338) очков.
Тэйвс стал третьим игроком с драфта 2006 года, набравшим 600 очков. Ранее это удалось Никласу Бэкстрему из «Вашингтона» и Филу Кесселу из «Питтсбурга».
В составе «Чикаго» Тэйвс стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).
В январе он был включен в число 100 лучших игроков в истории НХЛ.
Матч
Чикаго - Эдмонтон - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Беннинг 25:02 (0:1). Лучич (Эберле, Ньюджент-Хопкинс), 49:50 (0:2). Паник (Тэйвс, ван Римсдайк), 55:13 (1:2). Макдэвид (Летесту, Драйзайтль), 59:33 (1:3).
Место и дата
19 февраля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция