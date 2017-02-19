Тэйвс набрал 600-е очко в НХЛ

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:3). Это очко стало 600-м в карьере 28-летнего канадца в лиге.

Тэйвс проводит десятый сезон в «Чикаго», который задрафтовал его под общим третьим номером в 2006 году. За это время он провел 694 матча в лиге и набрал 600 (262+338) очков.

Тэйвс стал третьим игроком с драфта 2006 года, набравшим 600 очков. Ранее это удалось Никласу Бэкстрему из «Вашингтона» и Филу Кесселу из «Питтсбурга».

В составе «Чикаго» Тэйвс стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

В январе он был включен в число 100 лучших игроков в истории НХЛ.