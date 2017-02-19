Чен обыграл Ханю и стал победителем Турнира четырех континентов
Американский фигурист Нэтан Чен стал победителем Турнира четырех континентов, который завершился в Канныне (Южная Корея).
Произвольную программу выиграл олимпийский чемпион Сочи-2014 японец Юдзуру Ханю, но по сумме баллов победа досталась Чену.
Напомним, Турнир четырех континентов ранее выиграли канадцы Тесса Виртью и Скотт Мойр в танцах на льду, китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань в парном разряде и японка Маи Михара стала лучшей в соревновании одиночниц.
Фигурное катание. Турнир четырех континентов
Мужчины. Итоговое положение
1. Нэтан Чен (США) — 307,46.
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 303,71.
3. Шома Уно (Япония) — 288,05.
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