Луонго сравнял с Белфором по матчам в НХЛ среди вратарей

Голкипер «Флориды» Роберто Луонго помог команде одержать победу над «Лос-Анджелесом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Этот матч стал для 37-летнего канадца 963-м в НХЛ, что позволило ему сравняться с канадцем Эдом Белфором.

Теперь Луонго и Белфор делят четвертое место по матчам в лиге среди вратарей. Чтобы выйти на единоличное третье место, обогнав канадца Терри Савчука, Луонго необходимо провести еще девять матчей.

Добавим, что Луонго близок к тому, чтобы догнать еще одного канадца Кертиса Джозефа по числу побед в лиге. После матча с «Лос-Анджелесом» у голкипера «пантер» стало 452 победы, тогда как у занимающего четвертое место в истории по этому показателю Джозефа – 454.