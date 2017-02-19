Руссель, Стоун и Мразек - три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Третьей звездой назван чешский голкипер «Детройта» Петр Мразек, отразивший 34 броска из 36 и выигравший серию послематчевых буллитов во встрече с «Вашингтоном» (3:2 Б).
Второй звездой признан форвард «Оттавы» Марк Стоун, набравший пять (1+4) очков в матче с «Торонто» (6:3).
Первой звездой стал французский нападающий «Далласа» Антуан Руссель, сделавший хет-трик в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ).
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