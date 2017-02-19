Руссель, Стоун и Мразек - три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард «Монреаля» Александр Радулов неаккуратно сыграл в центре площадки, что едва не привело к травме.

Вы видели, как Радулов вырубил конкурента Овечкина – финна Лайне? (видео) Форвард «Монреаля» Александр Радулов неаккуратно сыграл в центре площадки, что едва не привело к травме.