Мэтт Митрион: Те, кто утверждает, что я испугался Емельяненко - глупцы

Американский боец ММА Мэтт Митрион прокомментировал свой отказ провести запланированный поединок с Федором Емельяненко.

«Спасибо за понимание и поддержку. Я пытался справиться с этим дурацким камнем, приняв много таблеток аспирина. А для тех лупцов, которые имеют наглость утверждать, что я боюсь или лгу, - соберите свое мужество, чтобы подойти ко мне, когда я пытаюсь пописать с этим камнем», - написал Митрион в своем твиттере.

Thank you for understanding the misery I've been in trying to pass this big ass stone without so much as an aspirin. #StillHasntPassed

And for y'all fools that have the nerve to claim that I'm scared or faking, come hold these nuts while I try to finally pee this stone out