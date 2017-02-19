Василий Карасев: «Зенит» и «Нижний Новгород» хорошо изучили друг друга
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой
лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».
- После победы над ЦСКА у нас было не так много времени на
подготовку к «Нижнему Новгороду». Встреча с армейцами отняла много физических и
эмоциональных сил. С «Нижним» мы уже провели достаточно игр, поэтому знаем, на
что способен наш соперник, а он также хорошо изучил нас, - приводит слова
Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч «Нижний Новгород» - «Зенит» пройдет 19
февраля и начнется в 19:00. Петербуржцы с 13 победами занимают третье место в
турнирной таблице лиги ВТБ, нижегородцы с пятью победами идут на девятом месте.
В этом сезоне команды провели между собой три матча, дважды в них побеждал «Зенит».
В предыдущем матче в лиге ВТБ, команда Василия Карасева обыграла лидера чемпионата ЦСКА со счетом 90:77.
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