Василий Карасев: «Зенит» и «Нижний Новгород» хорошо изучили друг друга

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

- После победы над ЦСКА у нас было не так много времени на подготовку к «Нижнему Новгороду». Встреча с армейцами отняла много физических и эмоциональных сил. С «Нижним» мы уже провели достаточно игр, поэтому знаем, на что способен наш соперник, а он также хорошо изучил нас, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Нижний Новгород» - «Зенит» пройдет 19 февраля и начнется в 19:00. Петербуржцы с 13 победами занимают третье место в турнирной таблице лиги ВТБ, нижегородцы с пятью победами идут на девятом месте. В этом сезоне команды провели между собой три матча, дважды в них побеждал «Зенит».

В предыдущем матче в лиге ВТБ, команда Василия Карасева обыграла лидера чемпионата ЦСКА со счетом 90:77.

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