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Букмекеры считают Шипулина вторым фаворитом масс-старта

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в австрийском Хохфильцене завершается чемпионат мира-2017 по биатлону.

В 13:30 по Москве начнется женская гонка с общего старта.

Главной претенденткой на победу считается 23-летняя немка Лаура Дальмайер, которая уже выиграла в Хохфильцене четыре золотые медали. Средний коэффициент на ее успех составляет 2,25. Далее идут чешка Габриэла Коукалова (3,50), финка Кайса Макарайнен (7,0) и француженка Мари Дорен-Абер (8,0). На россиянку Ирину Старых можно поставить с коэффициентом 35.

А в 16:45 начнется мужской масс-старт. Главный фаворит - лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад (2,35). За ним идет россиянин Антон Шипулин (3,65) и норвежец Йоханнес Бе (8,70).

«Советский спорт» проведет текстовые трансляции обеих воскресных гонок.

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