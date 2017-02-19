Букмекеры считают Шипулина вторым фаворитом масс-старта
Сегодня в австрийском Хохфильцене завершается чемпионат мира-2017 по биатлону.
В 13:30 по Москве начнется женская гонка с общего старта.
Главной претенденткой на победу считается 23-летняя немка Лаура Дальмайер, которая уже выиграла в Хохфильцене четыре золотые медали. Средний коэффициент на ее успех составляет 2,25. Далее идут чешка Габриэла Коукалова (3,50), финка Кайса Макарайнен (7,0) и француженка Мари Дорен-Абер (8,0). На россиянку Ирину Старых можно поставить с коэффициентом 35.
А в 16:45 начнется мужской масс-старт. Главный фаворит - лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад (2,35). За ним идет россиянин Антон Шипулин (3,65) и норвежец Йоханнес Бе (8,70).
«Советский спорт» проведет текстовые трансляции обеих воскресных гонок.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически