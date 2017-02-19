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Каролина Плишкова: Я отлично начала сезон

Источник:  WTAКомментарии

Третья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги турнира Qatar Total Open в Дохе, на котором она завоевала восьмой в карьере титул WTA.

«Мне кажется, начало сезона сложилось для меня отлично, а это всегда очень важно, – приводит слова 24-летней чешской теннисистки официальный сайт WTA. – Победить таких игроков, как Цибулкова и Возняцки, – это что-то потрясающее. Я никогда не выигрывала у них раньше, но я очень сильно постаралась на этой неделе и довольна своими победами здесь».

В субботу в финале турнира Плишкова нанесла поражение Каролин Возняцки (6:3, 6:4), одержав первую победу над соперницей из Дании.

Ранее в этом сезоне Плишкова завоевала титул на турнире в Брисбене и дошла до четвертьфинала на Australian Open.

Матч

Возняцки К. (Дания) - Плишкова К. (Чехия) - 3:6, 4:6

Место и дата

18 февраля 18:15, , Онлайн-трансляция

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