Каролин Возняцки: Плишкова заслужила победу, постараюсь взять реванш в следующий раз
18-я ракетка мира
Каролин Возняцки оценила свою игру на турнире Qatar Total Open в Дохе, на котором она дошла до
финала, где проиграла Каролине Плишковой из Чехии.
«Это была отличная неделя, несмотря на сложные для нас условия, – приводит слова Возняцки официальный сайт WTA. – Я могу гордиться выходом в финал и своей игрой на этой неделе.
Я очень расстроена из-за поражения, но Каролина играла действительно здорово. Она заслужила эту победу, я же постараюсь взять реванш в следующий раз».
Напомним, Возняцки впервые в карьере проиграла Плишковой (3:6, 4:6). До этого 25-летняя датская теннисистка трижды побеждала соперницу из Чехии.
Ранее в нынешнем сезоне Возняцки доходила до четвертьфинала в Окленде и Сиднее, а на Australian Open выбыла из борьбы в третьем круге.
Матч
Возняцки К. (Дания) - Плишкова К. (Чехия) - 3:6, 4:6
Место и дата
18 февраля 18:15, , Онлайн-трансляция