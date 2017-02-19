Каролин Возняцки: Плишкова заслужила победу, постараюсь взять реванш в следующий раз

18-я ракетка мира Каролин Возняцки оценила свою игру на турнире Qatar Total Open в Дохе, на котором она дошла до финала, где проиграла Каролине Плишковой из Чехии.

«Это была отличная неделя, несмотря на сложные для нас условия, – приводит слова Возняцки официальный сайт WTA. – Я могу гордиться выходом в финал и своей игрой на этой неделе.

Я очень расстроена из-за поражения, но Каролина играла действительно здорово. Она заслужила эту победу, я же постараюсь взять реванш в следующий раз».

Напомним, Возняцки впервые в карьере проиграла Плишковой (3:6, 4:6). До этого 25-летняя датская теннисистка трижды побеждала соперницу из Чехии.

Ранее в нынешнем сезоне Возняцки доходила до четвертьфинала в Окленде и Сиднее, а на Australian Open выбыла из борьбы в третьем круге.