Клаудио Раньери: Сейчас мне нужны солдаты и гладиаторы

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, что необходимо его команде для спасения сезона.

- Сейчас мне нужны настоящие солдаты, нужны гладиаторы. Такие, какими предстали вчера игроки «Миллуолла», сумевшие одержать победу вдесятером.

В прошлом сезоне все было иначе. Да, мы могли проиграть, но команда билась в каждом матче и играла с колоссальной самоотдачей. Возможно, это поражение пойдет нам на пользу. Игроки могут сказать: «Да, они просто герои, но как мы могли им уступить?», - заявил Раньери.

