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Клаудио Раньери: Сейчас мне нужны солдаты и гладиаторы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, что необходимо его команде для спасения сезона.

- Сейчас мне нужны настоящие солдаты, нужны гладиаторы. Такие, какими предстали вчера игроки «Миллуолла», сумевшие одержать победу вдесятером.

В прошлом сезоне все было иначе. Да, мы могли проиграть, но команда билась в каждом матче и играла с колоссальной самоотдачей. Возможно, это поражение пойдет нам на пользу. Игроки могут сказать: «Да, они просто герои, но как мы могли им уступить?», - заявил Раньери.

Напомним, «Лестер» проиграл «Миллуоллу» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

В турнирной таблице АПЛ действующие чемпионы страны сегодня занимают лишь 17-е место.

Матч

Миллуолл - Лестер Сити - 1:0 (0:0)

Голы

Каммингс 90 (1:0).

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

18 февраля 18:00, Ден, Онлайн-трансляция


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