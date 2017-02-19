Клаудио Раньери: Сейчас мне нужны солдаты и гладиаторы
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, что необходимо его команде для спасения сезона.
- Сейчас мне нужны настоящие солдаты, нужны гладиаторы. Такие, какими предстали вчера игроки «Миллуолла», сумевшие одержать победу вдесятером.
В прошлом сезоне все было иначе. Да, мы могли проиграть, но команда билась в каждом матче и играла с колоссальной самоотдачей. Возможно, это поражение пойдет нам на пользу. Игроки могут сказать: «Да, они просто герои, но как мы могли им уступить?», - заявил Раньери.
Claudio Ranieri has called for "soldiers and gladiators" to save Leicester's season.— BBC Sport (@BBCSport) 19 февраля 2017 г.
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Напомним, «Лестер» проиграл «Миллуоллу» в матче 1/8 финала Кубка Англии.
В турнирной таблице АПЛ действующие чемпионы страны сегодня занимают лишь 17-е место.
Матч
Миллуолл - Лестер Сити - 1:0 (0:0)
Голы
Каммингс 90 (1:0).
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
18 февраля 18:00, Ден, Онлайн-трансляция