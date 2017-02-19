Клаудио Раньери: Сейчас мне нужны солдаты и гладиаторы

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, что необходимо его команде для спасения сезона.

- Сейчас мне нужны настоящие солдаты, нужны гладиаторы. Такие, какими предстали вчера игроки «Миллуолла», сумевшие одержать победу вдесятером.

В прошлом сезоне все было иначе. Да, мы могли проиграть, но команда билась в каждом матче и играла с колоссальной самоотдачей. Возможно, это поражение пойдет нам на пользу. Игроки могут сказать: «Да, они просто герои, но как мы могли им уступить?», - заявил Раньери.

Claudio Ranieri has called for "soldiers and gladiators" to save Leicester's season.



Read more: https://t.co/KxCh4WTdm2 pic.twitter.com/RXJBVVRQzN — BBC Sport (@BBCSport) 19 февраля 2017 г.

Напомним, «Лестер» проиграл «Миллуоллу» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

В турнирной таблице АПЛ действующие чемпионы страны сегодня занимают лишь 17-е место.

Матч Миллуолл - Лестер Сити - 1:0 (0:0) Голы Каммингс 90 (1:0). Судья: Крейг Поусон (Англия) Место и дата 18 февраля 18:00, Ден, Онлайн-трансляция



