Жозе Моуринью: Через пару лет вы поймете, что Погба обошелся «Манчестер Юнайтед» дешево

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о трансферной стоимости полузащитника Поля Погба, за которого клуб заплатил 89 миллионов фунтов.

«Он находится в необыкновенной форме, однако ему трудно справится с пристальным вниманием к себе, – приводит Goal.com слова Моуринью. – Но это цена того уровня, на который он вышел, и цена его трансферной стоимости.

Я убежден, что следующим летом игроки, обладающие только половиной его возможностей, будут стоить столько же или даже больше. Так что я жду момента, когда внимания к нему станет меньше.

Думаю, через пару лет вы поймете, что он обошелся нам дешево. И нужно признать, что немногие клубы способны предвидеть то, что произойдет в будущем.

Несколько лет назад 25 миллионов фунтов были ценой за феноменального игрока. Теперь же это стоимость игрока на перспективу. Если вы сейчас хотите купить хорошего 20-летнего проспекта, которого ждет отличное будущее, вы платите за него так, как будто он уже большой игрок.

Думаю, следующее лето может преподнести сюрпризы в этом плане. Возможно, Поль потеряет статус самого дорого футболиста, что, вероятно, пойдет на пользу.

Напомним, 23-летний Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» спустя четыре года. Стоимость его трансфера (105 миллионов евро) стала рекордной. До этого самым дорогим игроком считался валлиец Гарет Бэйл, за которого «Реал» заплатил «Тоттенхэму» 91 миллионов евро.