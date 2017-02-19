Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Барселона- : -Леганес
Хоккей  Питтсбург- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кевин Гамейро: Забить три гола за пять минут помогла мне бабушка...

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро — о хет-трике в ворота «Спортинга» за пять минут.

«Я счастлив. Ведь не каждый день забиваешь три гола, - сказал французский нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро газете L’Equipe после матча в Хихоне. - Но главное – то, что мои голы принесли победу команде.

Я сейчас не в простой ситуации, конечно, важно было забивать, но не думайте, что я только об этом и думал – жизнь ведь это как качели: то вверх, то вниз (…) У меня недавно умерла бабушка. Я очень ее любил. В четверг летал во Францию на похороны, провести там несколько дней, поддержать родителей. Эти три гола я посвящаю моей бабушке. Я уверен , что это она помогла мне забить (…) Сидеть на скамейке было не весело. Я чувствовал, что не в форме. Да, когда выпускали, отдавал голевые передачи, но ведь я – нападающий, моя главная задача - забивать. Не то, чтобы была какая-то безнадега. Но что-то вроде этого (…). Но я чувствовал, как за меня переживал тренер (Диего Симеоне – прим. ред.), да, впрочем, и вся команда. Дело не в том, что я четыре или пять матчей не попадал в основу, просто здесь вообще меня все поддерживают. Это придает силы (…). Теперь надо продолжать в том же духе: забивать в каждом матче и снова пробиться в основу».

Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро в выездном матче с хихонским «Спортингом» вышел на 62-й минуте при счете 1:1, за пять минут (с 80-й по 85-ю) забил три гола и обеспечил своей команде победу 4:1.

Французский нападающий перешёл в «Атлетико» из «Севильи» летом 2016 года, в этом сезоне в чемпионате Испании на его счету девять голов и пять результативных передач. Последние шесть матчей выходит на замену.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарет Бэйл: Мне нужно еще несколько недель для полного восстановленияПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как чувствует себя после первого матча за три месяца.Примера. 23-й тур. «Атлетико» разгромил «Спортинг», «Барселона» сыграет с «Леганесом» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Иско: Решение о своем будущем приму по окончании сезонаПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон рассказал о своих планах на будущее, допустив возможный переход в другую команду.Кико Касилья: Если бы вратари думали о том, что пишут в газетах – не смогли бы житьГолкипер мадридского «Реала» Кико Касилья, вышедший в стартовом составе «сливочных» на игру с «Эспаньолом», встал на защиту своего партнера по клубу Кейлора Наваса, а также оценил свое положение в команде.«Севилья», победив «Эйбар», обошла «Барселону» в таблице ПримерыФутболисты «Севильи» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграли на домашней арене «Эйбар».Роналдо: «Барселона» умеет заморочить голову при переговорахБывший форвард «Барселоны», «Реала», «Интера», «Милана» и сборной Бразилии Роналдо объяснил, почему ушел из каталонского клуба.Луис Энрике: Я бы не работал в «Барселоне» третий год, если бы критика сказывалась на мнеГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, как относится к критике после поражения от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»В матче 23-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Эспаньол» со счетом 2:0.«Атлетико» разгромил «Спортинг» благодаря хет-трику ГамейроХихонский «Спортинг» дома уступил «Атлетико» (1:4) в 23-м туре чемпионата Испании.Отаменди может заменить Пепе в «Реале»Мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Николасом Отаменди. В нем они видят замену для португальца Пепе, который может покинуть клуб.Гендиректор «Днепра»: Вариант с возвращением Зозули в наш клуб не исключенГендиректор «Днепра» Андрей Стеценко прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули.Зинедин Зидан: Бэйл готов сыграть несколько минут с «Эспаньолом»Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл восстановился после травмы и может сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола». Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заинтересован в том, чтобы бывший главный тренер команды Хосеп Гвардиола вернулся в каталонский клуб. Об этом сообщает британская The Sun.Президент «Реала» Перес планирует покинуть свой постПрезидент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует покинуть свой пост, сообщает Mundo Deportivo.Дисквалификация Суареса на финал Кубка Испании оставлена в силеАпелляционный комитет Королевского испанского футбольного союза не удовлетворил просьбу «Барселоны» об отмене второй желтой карточки форварда Луиса Суареса, полученной в ответном матче ½ финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1).Паулу Фонсека: Если бы «Шахтер» забил второй гол, игра стала бы более открытойГлавный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:0) на стадионе «Балайдос» в Виго.Тренер «Днепра»: Были бы рады видеть Зозулю в командеГлавный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко заявил, что он был бы рад возвращению в команду нападающего Романа Зозули.Игорь Беланов: То, что Месси и Роналду все время получают «Золотые мячи», идет в минус другим европейским чемпионатамБывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов сказал, что из европейских чемпионатов он предпочитает испанский.Хорхе Сампаоли – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»Основным кандидатом на должность нового главного тренера «Барселоны» в случае увольнения Луиса Энрике считается Хорхе Сампаоли, сообщает The Telegraph.В «Барселоне» задумались о целесообразности продления контракта с ЭнрикеКак сообщает AS, в руководстве «Барселоны» задумались о смене главного тренера.
Главные новости
MMA
Виталий Минаков: Отмена боя – далеко не самый плохой вариант для Емельяненко
Футбол
Жозе Моуринью: Через пару лет вы поймете, что Погба обошелся «Манчестер Юнайтед» дешево
Футбол
Клаудио Раньери: Сейчас мне нужны солдаты и гладиаторы
Биатлон
Букмекеры считают Шипулина вторым фаворитом масс-старта
MMA
Мэтт Митрион: Те, кто утверждает, что я испугался Емельяненко - глупцы
Хоккей
Руссель, Стоун и Мразек - три звезды игрового дня в НХЛ
Фигурное катание
Чен обыграл Ханю и стал победителем Турнира четырех континентов
MMA
Олег Тактаров: Отмена боя с Митрионом станет плюсом для Емельяненко
Футбол
Джон Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно! Как можно было упасть так низко? (видео)
Хоккей
Роман Ротенберг: В регулярке СКА сделал максимум того, что мог
все новости
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Кевин Гамейро
Кевин Гамейровсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости