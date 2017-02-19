Кевин Гамейро: Забить три гола за пять минут помогла мне бабушка...

Нападающий мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро — о хет-трике в ворота «Спортинга» за пять минут.

«Я счастлив. Ведь не каждый день забиваешь три гола, - сказал французский нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро газете L’Equipe после матча в Хихоне. - Но главное – то, что мои голы принесли победу команде.

Я сейчас не в простой ситуации, конечно, важно было забивать, но не думайте, что я только об этом и думал – жизнь ведь это как качели: то вверх, то вниз (…) У меня недавно умерла бабушка. Я очень ее любил. В четверг летал во Францию на похороны, провести там несколько дней, поддержать родителей. Эти три гола я посвящаю моей бабушке. Я уверен , что это она помогла мне забить (…) Сидеть на скамейке было не весело. Я чувствовал, что не в форме. Да, когда выпускали, отдавал голевые передачи, но ведь я – нападающий, моя главная задача - забивать. Не то, чтобы была какая-то безнадега. Но что-то вроде этого (…). Но я чувствовал, как за меня переживал тренер (Диего Симеоне – прим. ред.), да, впрочем, и вся команда. Дело не в том, что я четыре или пять матчей не попадал в основу, просто здесь вообще меня все поддерживают. Это придает силы (…). Теперь надо продолжать в том же духе: забивать в каждом матче и снова пробиться в основу».

Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро в выездном матче с хихонским «Спортингом» вышел на 62-й минуте при счете 1:1, за пять минут (с 80-й по 85-ю) забил три гола и обеспечил своей команде победу 4:1.

Французский нападающий перешёл в «Атлетико» из «Севильи» летом 2016 года, в этом сезоне в чемпионате Испании на его счету девять голов и пять результативных передач. Последние шесть матчей выходит на замену.