Виталий Минаков: Отмена боя – далеко не самый плохой вариант для Емельяненко

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков высказался об отмене боя между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.

«Федору предстоит очередная подготовка, думаю, та форма, которую он набрал к этому моменту, никуда не денется, будет только улучшаться.

Отмена боя – далеко не самый плохой вариант, потому что после длительного перерыва необходимо много времени для восстановления физических кондиций, и Федору предоставился шанс еще улучшить свою «физику», – приводит ТАСС слова Минакова.

Напомним, бой Емельяненко – Митрион был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

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