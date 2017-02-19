Виталий Минаков: Отмена боя – далеко не самый плохой вариант для Емельяненко
Бывший чемпион Bellator в
тяжелом весе Виталий Минаков высказался об отмене боя между Федором Емельяненко
и Мэттом Митрионом.
«Федору предстоит очередная подготовка, думаю, та форма, которую
он набрал к этому моменту, никуда не денется, будет только улучшаться.
Отмена боя – далеко не самый плохой вариант, потому что после
длительного перерыва необходимо много времени для восстановления физических
кондиций, и Федору предоставился шанс еще улучшить свою «физику», –
приводит ТАСС слова Минакова.
Напомним, бой Емельяненко – Митрион был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.
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