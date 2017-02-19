Федор Емельяненко: За несколько часов до боя менять соперника не совсем правильно

Российский боец Федор Емельяненко высказался о возможности провести бой с другим соперником после отмены поединка с американцем Мэттом Митрионом.

«Это жизнь, надо все принимать так как есть. Произошло то, что может случиться с каждым в любой момент.

Я думаю, что за несколько часов до боя менять соперника не совсем правильно. Мной и руководством Bellator было принято решение перенести бой», – приводит ТАСС слова Емельяненко.

Напомним, бой Емельяненко – Митрион был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

Не исключено, что следующий бой Емельяненко проведет в мае-июне 2017 года. Его контракт с организацией Bellator рассчитан на три боя.

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