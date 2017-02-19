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Симау Саброза: Фернандеш - один из лучших футболистов в Европе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Экс-полузащитник «Бенфики» Симау Саброза поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Мануэле Фернандеше.

- В «Бенфике» вы играли с Мануэлом Фернандешем.
- И в «Бешикташе» тоже. Видел, как он растет. Когда Ману начинал в «Бенфике», я был капитаном, дружим до сих пор. У Фернандеша большой талант, он силен физически, забивает голы.

- Как думаете, почему у него не получилось заиграть в топ-клубах?
- Все задатки у Ману были. В «Валенсии» закрепиться не сумел, зато постоянно играл в «Бешикташе». Хотя уровень Фернандеша позволяет ему играть в любом топ-клубе. Почему не получилось? Не знаю, возможно, из-за травм. Или повлияли решения тренеров. Так часто случается. Сейчас тренеры должны быть хорошими психологами, должны понимать игроков. На мой взгляд, Фернандеш — один из лучших футболистов в Европе на своей позиции, и он имел все шансы выступать за лучших.

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