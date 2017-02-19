Врач рекомендует Митриону задуматься о завершении спортивной карьеры

Дальнейшая карьера американского бойца ММА Мэтта Митриона находится под угрозой из-за проблем спортсмена со здоровьем.

- Это тяжелая мочекаменная болезнь, она скрытая. В 38 лет у людей еще крылья за спиной растут, они летают, думают, что будут жить вечно. Но дело идет к сорока, и надо бы уже поглядывать в сторону клиник. Этот приступ очень болезненный, очень неприятная вещь, поэтому надо думать не о спорте, а о лечении.



Это очень серьезная болезнь, я думаю, что на сто процентов Митрион уже не восстановится. Пора думать о завершении карьеры, - прокомментировал болезнь Митриона врач Юрий Васильков.

Напомним, из-за экстренной госпитализации американца был отменен его бой с Федором Емельяненко, который должен был состояться сегодня утром в Сан-Хосе.





