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Симау Саброза: У Каряки не было шансов меня подвинуть

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник «Бенфики» Симау Саброза рассказал, какое впечатление в Португалии оставил Андрей Каряка.

- В «Бенфике» вы также пересеклись с Андреем Карякой.
- Он был моим прямым конкурентом. Но на левом фланге все равно играл я, у Андрея просто не было шансов меня подвинуть, - смеется Саброза. - Так что Каряке приходилось выходить либо справа, либо под нападающими. Помню, что ему было непросто - не знал языка, тяжело адаптировался. Мы все пытались ему помочь. Каряка сыграл много матчей за «Бенфику» и выделялся своей техникой. 

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