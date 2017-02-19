Симау Саброза: У Лысцова есть потенциал, чтобы заиграть в «Бенфике»

Экс-полузащитник «Бенфики» Симау Саброза считает, что российский защитник Виталий Лысцов может заиграть в лиссабонском клубе.



- Следите ли вы за матчами «Бенфики» и ее второй команды?

- Да, приезжал на стадион, видел довольно много игр обеих команд.

- Значит, видели и Виталия Лысцова. Как вам российский защитник?

- У него есть потенциал. Думаю, аренда Лысцова в клуб примейры — хорошее решение. Все-таки в команде Б очень молодые игроки, а в примейре есть возможность расти.

- Как думаете, повторит ли Виталий путь Линделофа?

- Может! Но в первую команду очень сложно попасть. Конечно, если он будет постоянно играть в примейре, вернуться в «Бенфику» станет проще. Думаю, Лысцова ждет хорошее будущее.