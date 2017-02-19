Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Барселона- : -Леганес
Хоккей  Питтсбург- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Емельяненко выставил на аукцион свой знаменитый свитер

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Знаменитый бежевый свитер российского бойца Федора Емельяненко будет продан на аукционе, сообщил руководитель Bellator Скотт Кокер.

«Мы рассчитывали, что объявим об этом при других обстоятельствах, – заявил Кокер после отмены боя Емельяненко – Митрион. – Федор согласился выставить на аукцион свой свитер. И мы намерены организовать торги по каналам Bellator. Вскоре мы объявим о том, как это произойдет. А деньги, вырученные с продажи,  будут переданы некоммерческой организации».

Отметим, что впервые в бежевом свитере в разноцветную полоску Емельяненко появился на публике в 2009 году, после чего свитер превратился в интернет-мем. А перед боем с Митрионом Bellator выпустил шуточный трехминутный фильм под названием «Легенда о свитере Федора».

Во время шоу организация продавала копии свитера Емельяненко по 50 долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Врач рекомендует Митриону задуматься о завершении спортивной карьерыДальнейшая карьера американского бойца ММА Мэтта Митриона находится под угрозой из-за проблем спортсмена со здоровьем.Федор Емельяненко: За несколько часов до боя менять соперника не совсем правильноРоссийский боец Федор Емельяненко высказался о возможности провести бой с другим соперником после отмены поединка с американцем Мэттом Митрионом.Виталий Минаков: Отмена боя – далеко не самый плохой вариант для ЕмельяненкоБывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков высказался об отмене боя между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Кто если не Митрион? Возможные соперники для Федора ЕмельяненкоКто если не Митрион? Возможные соперники для Федора Емельяненко«Советский спорт» рассмотрел несколько кандидатур, кроме Мэтта Митриона.Мэтт Митрион: Те, кто утверждает, что я испугался Емельяненко - глупцыАмериканский боец ММА Мэтт Митрион прокомментировал свой отказ провести запланированный поединок с Федором Емельяненко.Руководитель Bellator: Токов одержал прекрасную победуРуководитель организации Bellator Скотт Кокер высказался о победе российского бойца Анатолия Токова, который в своем дебютном поединке в промоушене нанес поражение Франциско Франсе из Бразилии.Олег Тактаров: Отмена боя с Митрионом станет плюсом для ЕмельяненкоРоссийский боец ММА и актер Олег Тактаров прокомментировал отмену поединка между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.«Бой с Емельяненко можем провести в Петербурге». Кто еще хочет биться за Россию«Бой с Емельяненко можем провести в Петербурге». Кто еще хочет биться за РоссиюНемца Штефана Пютца вдохновляют Арнольд Шварценеггер и паспорт гражданина России.В США пользуются спросом копии свитера Федора ЕмельяненкоВ США на шоу Bellator, где должен был выступить российский тяжеловес Федор Емельяненко, зрители активно раскупают копии его «Великого свитера абсолютной победы».Емельяненко в мае или июне может провести бой с Мухаммедом ЛавалемРоссийский тяжеловес Федор Емельяненко может провести свой следующий поединок в мае или июне текущего года.Отмена боя Емельяненко, молчание Овечкина и заявление Моуринью. Главные новости утра«Советский спорт» рассказывает своим читателям, какие яркие события произошли в ночь с субботы на воскресенье.Федор показал всем… Толю Токова! Ученик Емельяненко победил американца в СШАФедор показал всем… Толю Токова! Ученик Емельяненко победил американца в СШАМиллионы расстроенных фанатов: бой Федора отменили...Но даже несмотря на это Емельяненко стал одним из героев бойцовского шоу.Емельяненко сообщил, что в ближайшее время станет известна дата боя с МитриономРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко обратился к публике во время турнира Bellator 172, который проходит в эти минуты в Сан-Хосе.Токов дебютировал в Bellator с победы над бразильцем ФрансеРоссийский боец смешанного стиля Анатолий Токов одержал победу на турнире Bellator 172, который проходит в эти минуты в Сан-Хосе.Друг Митриона: Мэтт, несмотря на проблемы со здоровьем, хотел провести поединок с ЕмельяненкоБрендан Шауб, боец смешанного стиля и друг Мэтта Митриона, заявил, что представитель США планировал выйти на бой с россиянином Федором Емельяненко, однако, спортивная комиссия запретила проводить поединок Митриону из-за его состояния.«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко - Митрион«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко - Митрион«Советский спорт» собрал комментарии американских фанатов ММА на различных популярных сайтах.Камни в почках. Почему отменили бой Федора Емельяненко?Камни в почках. Почему отменили бой Федора Емельяненко?«Советский спорт» рассказывает, как сорвался поединок российского бойца Федора Емельяненко на турнире Bellator 172.Федор Емельяненко: Бой с Митрионом перенесут на несколько месяцевРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко – об отмене своего поединка на турнире Bellator 172 c Мэттом Митрионом. Ранее стало известно, что американец отказался от поединка из-за проблем со здоровьем.Американский журналист: Соннен изъявил желание подраться с Федором, но стороны не смогли договоритьсяАмериканский боец смешанного стиля Чейл Соннен предложил свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону, который отказался от поединка с россиянином Федором Емельяненко.Организаторы Bellator не успели найти замену МитрионуДенис Курилов, член команды российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, заявил, что руководители Bellator не смогли найти замену представителю США Мэтту Митриону, который отказался от поединка по причине болезни.
Главные новости
Хоккей
Владимир Голубович: Уровень хоккея в КХЛ падает, но конкуренция растет
Футбол
Венгер может возглавить «Милан» или «Интер»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Крооса
Биатлон
Дальмайер выиграла свою пятую золотую медаль в Хохфильцене
Футбол
Арбитр Тони Шапрон: Я удалил Балотелли за то, что он оскорбил меня по-английски
Футбол
Китайские инвесторы «Милана» надеются приобрести Обамеянга и Луиса Густаво
MMA
Емельяненко выставил на аукцион свой знаменитый свитер
Футбол
Симау Саброза: У Каряки не было шансов меня подвинуть
MMA
Врач рекомендует Митриону задуматься о завершении спортивной карьеры
Футбол
Симау Саброза: Фернандеш - один из лучших футболистов в Европе
все новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Bellator
Bellatorвсе новости