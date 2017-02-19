Емельяненко выставил на аукцион свой знаменитый свитер

Знаменитый бежевый свитер российского бойца Федора Емельяненко будет продан на аукционе, сообщил руководитель Bellator Скотт Кокер.

«Мы рассчитывали, что объявим об этом при других обстоятельствах, – заявил Кокер после отмены боя Емельяненко – Митрион. – Федор согласился выставить на аукцион свой свитер. И мы намерены организовать торги по каналам Bellator. Вскоре мы объявим о том, как это произойдет. А деньги, вырученные с продажи, будут переданы некоммерческой организации».

Отметим, что впервые в бежевом свитере в разноцветную полоску Емельяненко появился на публике в 2009 году, после чего свитер превратился в интернет-мем. А перед боем с Митрионом Bellator выпустил шуточный трехминутный фильм под названием «Легенда о свитере Федора».

Во время шоу организация продавала копии свитера Емельяненко по 50 долларов.