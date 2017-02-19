Китайские инвесторы «Милана» надеются приобрести Обамеянга и Луиса Густаво

Новые владельцы «Милана» - китайская корпорация Sino Europe Sports Group - намерены серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно.

Возглавляет список пожеланий «россонери» нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, который уже находился в системе итальянского клуба с 2007 по 2011 год.

Также «Милан» попытается приобрести полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо, опорного хавбека «Вольфсбурга» Луиса Густаво и вингера «Лацио» Бальде Кейта.

В данный момент миланцы занимают только седьмую строчку в турнирной таблице серии А.