Арбитр Тони Шапрон: Я удалил Балотелли за то, что он оскорбил меня по-английски

Судья Тони Шапрон прокомментировал свое решение удалить с поля нападающего «Ниццы» Марио Балотелли по ходу матча 26-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

- Я удалил Балотелли, потому что он оскорбил меня по-английски. Не буду приводить его высказывание дословно, но это было ругательство, - заявил Шапрон.

Поведение Марио прокомментировал и главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр:

- Конечно, мне это не понравилось. Тяжело оставаться вдесятером за 25 минут до конца, еще и в выездном матче. Перед каждой игрой мои последние слова в раздевалке звучат так: «Ни в коем случае не получить красную карточку, осторожнее действовать в своей штрафной площади, чтобы не привезти пенальти».



Но мне не за что ругать Балотелли. Я не видел, что там произошло, и не могудать оценку эпизоду. Марио хорошо работал на тренировках и заслужил место в стартовом составе, - рассказал Фавр.

«Ницце» все же удалось сохранить победный счет до финального свистка. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, отставая от «Монако» на три очка.