Арбитр Тони Шапрон: Я удалил Балотелли за то, что он оскорбил меня по-английски
Судья Тони Шапрон прокомментировал свое решение удалить с поля нападающего «Ниццы» Марио Балотелли по ходу матча 26-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».
- Я удалил Балотелли, потому что он оскорбил меня по-английски. Не буду приводить его высказывание дословно, но это было ругательство, - заявил Шапрон.
Поведение Марио прокомментировал и главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр:
- Конечно, мне это не понравилось. Тяжело оставаться вдесятером за 25 минут до
конца, еще и в выездном матче. Перед каждой игрой мои последние слова в
раздевалке звучат так: «Ни в коем случае не получить красную карточку,
осторожнее действовать в своей штрафной площади, чтобы не привезти пенальти».
Но мне не за что ругать Балотелли. Я не видел, что там произошло, и не могудать оценку эпизоду. Марио хорошо работал на тренировках и заслужил место в стартовом составе, - рассказал Фавр.
«Ницце» все же удалось сохранить победный счет до финального свистка. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, отставая от «Монако» на три очка.
Матч
Голы
Сипрьен 16 (0:1).
Состав
Лорьян: Лекомт, Пейбернье, Туре, Ле Гофф, Белюгу (Жано, 72), Мвуемба, Марво, Муканджо (Филиппото, 78), Коффи, Кабо (Вакасо, 88), Уорис
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Суке, Данте, Сипрьен, Оббади (Ле Марчан, 77), Эссерик (Донис, 82), Сери, Бельханда, Балотелли
Предупреждения:
Марво, 29; Белюгу, 53; Муканджо, 68 - Оббади, 43; Кардинале, 79
Удаления:
нет - Балотелли, 69
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
18 февраля 22:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция