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Арбитр Тони Шапрон: Я удалил Балотелли за то, что он оскорбил меня по-английски

Источник:  L'EquipeКомментарии

Судья Тони Шапрон прокомментировал свое решение удалить с поля нападающего «Ниццы» Марио Балотелли по ходу матча 26-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

- Я удалил Балотелли, потому что он оскорбил меня по-английски. Не буду приводить его высказывание дословно, но это было ругательство, - заявил Шапрон.

Поведение Марио прокомментировал и главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр:

- Конечно, мне это не понравилось. Тяжело оставаться вдесятером за 25 минут до конца, еще и в выездном матче. Перед каждой игрой мои последние слова в раздевалке звучат так: «Ни в коем случае не получить красную карточку, осторожнее действовать в своей штрафной площади, чтобы не привезти пенальти».

Но мне не за что ругать Балотелли. Я не видел, что там произошло, и не могудать оценку эпизоду. Марио хорошо работал на тренировках и заслужил место в стартовом составе, - рассказал Фавр.

«Ницце» все же удалось сохранить победный счет до финального свистка. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, отставая от «Монако» на три очка.

Матч

Лорьян - Ницца - 0:1 (0:1)

Голы

Сипрьен 16 (0:1).

Состав

Лорьян: Лекомт, Пейбернье, Туре, Ле Гофф, Белюгу (Жано, 72), Мвуемба, Марво, Муканджо (Филиппото, 78), Коффи, Кабо (Вакасо, 88), Уорис

Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Суке, Данте, Сипрьен, Оббади (Ле Марчан, 77), Эссерик (Донис, 82), Сери, Бельханда, Балотелли

Предупреждения:

Марво, 29; Белюгу, 53; Муканджо, 68 - Оббади, 43; Кардинале, 79

Удаления:

нет - Балотелли, 69

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

18 февраля 22:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция


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