Клод Жюльен: Лига изменилась, в составе много молодежи, и она будет ошибаться

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:3), который стал для него первым после возвращения в клуб.

«Сегодня мы выпадали из ритма. Это бросалось в глаза. Мы можем долго говорить о том, над чем нам надо работать, но есть и положительные моменты. Посмотрите на Кэри Прайса. Он играл великолепно», – сказал Жюльен на пресс-конференции.

Также новый тренер «Канадиенс» объяснил, почему снова выпустил форварда Алекса Гальченюка в большинстве после его результативной ошибки, которая привела к голу форварда «Виннипега» Йоэла Армии.

«Да, этого от меня можно ожидать. Но слишком щедрым я все-таки не буду. Я полагаю, что люди заслужили право играть в таких моментах. Ошибки будут всегда, это часть игры. Надо понимать природу ошибок. И при этом нужно проявлять терпение. Особенно в случае с молодежью.

Лига изменилась: есть потолок зарплат, другие новшества. В составе много молодежи. И молодежь будет ошибаться. Но при этом хоккеист должен видеть, что ему доверяют, понимают, что он может играть лучше. Так и произошло», – сказал Жюльен.

Напомним, Жюльен тренировал «Монреаль» в 2003-2006 годах и в сезоне 2003/2004 вывел «Канадиенс» в полуфинал плей-офф конференции.