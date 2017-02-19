ACB 53. Желински победил Яхьяева и другие результаты турнира

читайте также

Кто если не Митрион? Возможные соперники для Федора Емельяненко «Советский спорт» рассмотрел несколько кандидатур, кроме Мэтта Митриона.

«Бой с Емельяненко можем провести в Петербурге». Кто еще хочет биться за Россию Немца Штефана Пютца вдохновляют Арнольд Шварценеггер и паспорт гражданина России.

Федор показал всем… Толю Токова! Ученик Емельяненко победил американца в США Миллионы расстроенных фанатов: бой Федора отменили...Но даже несмотря на это Емельяненко стал одним из героев бойцовского шоу.

Друг Митриона: Мэтт, несмотря на проблемы со здоровьем, хотел провести поединок с Емельяненко Брендан Шауб, боец смешанного стиля и друг Мэтта Митриона, заявил, что представитель США планировал выйти на бой с россиянином Федором Емельяненко, однако, спортивная комиссия запретила проводить поединок Митриону из-за его состояния.

«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко - Митрион «Советский спорт» собрал комментарии американских фанатов ММА на различных популярных сайтах.

Камни в почках. Почему отменили бой Федора Емельяненко? «Советский спорт» рассказывает, как сорвался поединок российского бойца Федора Емельяненко на турнире Bellator 172.

Американский журналист: Соннен изъявил желание подраться с Федором, но стороны не смогли договориться Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен предложил свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону, который отказался от поединка с россиянином Федором Емельяненко.

Организаторы Bellator не успели найти замену Митриону Денис Курилов, член команды российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, заявил, что руководители Bellator не смогли найти замену представителю США Мэтту Митриону, который отказался от поединка по причине болезни.

Бой Емельяненко и Митриона отменен из-за болезни американского бойца Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что поединок между россиянином Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом отменен из-за болезни американского спортсмена.

Яндиев за 71 секунду одолел Бутенко и стал чемпионом М-1 в легком весе Боец смешанного стиля Абукар Яндиев одержал победу над чемпионом М-1 в легком весе Александром Бутенко на турнире M-1 Challenge 74.

Юсупов победил Пютца на M-1 Challenge 74 и отстоял чемпионский титул в полутяжелом весе В главном бою турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 российский спортсмен Рашид Юсупов одержал победу над Штефаном Пютцем из Германии.

Не спать! «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию боя Емельяненко – Митрион В воскресенье, рано утром по московскому времени в Сан-Хосе (США) начнется турнир Bellator 172, в главном бою которого россиянин Федор Емельяненко (36-4) в «клетке» встретится с американцем Мэттом Митрионом (11-5).

Емельяненко – Митрион. Бой отменен из-за болезни американского спортсмена Отменили бой. Причина: камни в почках у Мэтта Митриона.

10 текстов «Советского спорта» о бое Емельяненко – Митрион Если вы не подготовились к просмотру этой битвы, «Советский спорт» Вам в этом поможет!

Радмир Габдуллин: Федор – само воплощение русского «пахаря» Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин - о поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона.

Александр Стецуренко: Чем лучше и сильнее соперник, тем дороже и приятнее победа Интервью с российским бойцом из Саратова за несколько часов до его боя в Москве.

Все билеты на бой Емельяненко – Митрион проданы Все билеты на бой российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко и американца Мэтта Митриона реализованы, сообщает агентство ТАСС.

Митрион оказался тяжелее Емельяненко на 9,5 килограмма (видео) В Сан-Хосе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 172, главным событием которого станет поединок российского тяжеловеса Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом.

«Федор должен «ломать» Митриона в партере». Бойцы ММА – о бое Емельяненко «Советский спорт» в один материал собрал комментарии российских бойцов смешанного стиля.