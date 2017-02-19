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ACB 53. Желински победил Яхьяева и другие результаты турнира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18 февраля в Ольштыне (Польша) состоялся турнир ACB 53 «YOUNG EAGLES 15».

«Советский спорт» предлагает ознакомиться с результатами.

Бой вечера
14. (70.3) Адриан Желински (Польша) победил Расула Яхъяева (Россия) единогласным решением судей.

Основной кард:

13. (83.9) Петр Штрус (Польша) победил Михаила «The Lonely Wolf» Царева (Россия) ТКО, 5:00, раунд 2.
12. (93.0) Карол «Cebula» Селински (Польша) победил Лукаша Паробиеца (Польша) ТКО, 4:46, раунд 3.
11. (70.3) Бай-Али Шаипов (Россия) победил Павела Килека (Польша) единогласным решением судей.
10. (77.1) Миндаугас «Silent Assasin» Вержбицкас (Литва) победил Ибрагима Тибилова (Россия) удушающим приёмом, 1:05, раунд 3.
9. (65.8) Ламберд Ахъядов (Россия) победил Рафала «Papaj» Чеховски (Польша) единогласным решением судей.
8. (70.3) Асламбек Арсамиков (Польша) победил Лукаша Щерека (Польша) единогласным решением судей.
7. (65.8) Мехди Байдулаев (Россия) победил Сулеймана Бухату (Франция) удушающим приёмом, 2:47, раунд 2.
6. (61.2) Дукваха Астамиров (Россия) победил Якуба Виклацза (Berkut Arrakhion, Польша) ТКО, 4:58, раунд 2.
5. (77.1) Джохар Дураев (Россия) победил Патрика Володкиевича (Польша) ТКО, 4:50, раунд 2.

Предварительный кард:

4. (65.8) Адлан Мамаев (Россия) победил Витаутаса Садаускаса (Литва) единогласным решением судей.
3. (70.3) Мацей «Loken» Калицински (Польша) победил Муслима Абдулаева (Россия) КО, 2:59, раунд 2.
2. (77.1) Умар Гайсумов (Россия) победил Павела Карвовски (Польша) КО, 2:16, раунд 1.
1. (65.8) Дмитрий Шестаков (Россия) победил Мансура Арсаханова (Россия) КО, 1:40, раунд 1.

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