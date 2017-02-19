Дальмайер выиграла свою пятую золотую медаль в Хохфильцене

23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку с общего старта на чемпионате мира по биатлону.

Сегодня Лаура безошибочно отработала все четыре огневых рубежа, и на последнем круге она сумела опередить американку Сьюзан Данкли, которая также отстреляла без промахов.

Бронзовую медаль за счет финишного ускорения вырвала финка Кайса Макарайнен: она обошла чешскую биатлонистку Габриэлу Коукалову.

Напомним, ранее Дальмайер в Хохфильцене выиграла четыре золотые медали (в смешанной и классической эстафетах, в пасьюте и в индивидуальной гонке), а также серебро в спринте.

Россиянки Татьяна Акимова и Ирина Старых сегодня не справились со стрельбой и не смогли навязать борьбу лидерам.

Чемпионат мира завершит мужской масс-старт, который начнется в 16:45 по московскому времени.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины. Масс-старт. 12,5 км



1. Лаура Дальмайер (Германия) — 33.13,8 (0).

2. Сюзанн Данкли (США) — +4,6 (0).

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) — +20,1 (1).

4. Габриэла Коукалова (Чехия) — +24,0 (1).

5. Тея Грегорин (Словения) — +24,2 (1).

6. Юлия Джима (Украина) — +24,4 (1).

7. Мари Дорен-Абер (Франция) — +40,3 (1).

8. Доротея Вирер (Италия) — +1.05,6 (2).

9. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +1.06,9 (0).

10. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1.14,1 (2)…

15. Ирина Старых (Россия) — +1.37,0 (2)…

23. Татьяна Акимова (Россия) — +2.43,4 (5).





