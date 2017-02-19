Венгер может возглавить «Милан» или «Интер»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер является претендентом на пост главного тренера миланских клубов. По данным Daily Star, «Милан» и «Интер» рассматривают возможность пригласить 67-летнего француза, будущее которого в «Арсенале» остается под вопросом.

После крупного поражения «Арсенала» от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов критика в адрес Венгера продолжает усиливаться. В то же время контракт специалиста с клубом истекает после окончания сезона, и будущее Венгера в клубе остается под вопросом.

Напомним, после продажи миланских клубов их новыми владельцами стали китайские компании, которые намерены вернуть «Милан» и «Интер» в число ведущих клубов Италии и Европы.

Добавим, что сейчас «Милан» возглавляет Винценцо Монтелла, а «Интер» – Стефано Пиоли.