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Владимир Воронов: Емельяненко правильно сделал, отказавшись от замены после госпитализации Митриона

Источник:  Р-СпортКомментарии

Владимир Воронов, тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, считает, что спортсмен принял правильное решение, отказавшись от замены соперника после госпитализации американца Мэтта Митриона.

Бой между Емельяненко и Митрионом должен был пройти в субботу в Сан-Хосе в рамках бойцовского шоу Bellator 172, однако был отменен из-за того, что Митрион попал в больницу из-за болезни почек. Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что, если Митрион будет в состоянии выйти на бой, то его поединок с Емельяненко может пройти в мае или июне. Если же американец не будет готов, то тогда Емельяненко будет подобран новый соперник.

«Трудно говорить об этой ситуации, не находясь на месте. Если с утра человек был здоровым, а за несколько часов до боя вылезает такая ерунда… Случайности я тут не вижу, хотя всякое может быть. Мне трудно осуждать, - цитирует Воронова «Р-Спорт». - Теперь надо новый этап подготовки начинать. Для спортсмена не очень хорошо, когда готовишься и не выступаешь, а потом заново начинаешь подготовку. При этом о какой замене можно говорить, если ты готовишься к одному сопернику, а потом у тебя за пять минут до боя выйдет другой? Тут Федор принял правильное решение. Вообще эта ситуация в целом неприятная, но не смертельная».

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