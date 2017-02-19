Владимир Воронов: Емельяненко правильно сделал, отказавшись от замены после госпитализации Митриона
Владимир Воронов, тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, считает, что спортсмен принял правильное решение, отказавшись от замены соперника после госпитализации американца Мэтта Митриона.
Бой между Емельяненко и Митрионом должен был пройти в субботу в Сан-Хосе в рамках бойцовского шоу Bellator 172, однако был отменен из-за того, что Митрион попал в больницу из-за болезни почек. Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что, если Митрион будет в состоянии выйти на бой, то его поединок с Емельяненко может пройти в мае или июне. Если же американец не будет готов, то тогда Емельяненко будет подобран новый соперник.
«Трудно говорить об этой ситуации, не находясь на месте. Если с утра человек был здоровым, а за несколько часов до боя вылезает такая ерунда… Случайности я тут не вижу, хотя всякое может быть. Мне трудно осуждать, - цитирует Воронова «Р-Спорт». - Теперь надо новый этап подготовки начинать. Для спортсмена не очень хорошо, когда готовишься и не выступаешь, а потом заново начинаешь подготовку. При этом о какой замене можно говорить, если ты готовишься к одному сопернику, а потом у тебя за пять минут до боя выйдет другой? Тут Федор принял правильное решение. Вообще эта ситуация в целом неприятная, но не смертельная».