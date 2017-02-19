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Клопп летом может возглавить «Барселону»

Источник:  MirrorКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будущим летом может перейти на работу в «Барселону», сообщает Mirror.

Сообщается, что другим кандидатом для руководства каталонцев является голландский наставник «Эвертона» Рональд Куман.

По информации издания, нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике будет отправлен по окончании сезона в отставку. Команда уступила «ПСЖ» со счетом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а в примере «Барса» по потерянным очкам отстает от мадридского «Реала» на семь очков.

Сам Клопп пока никак не комментирует интерес к своей персоне со стороны испанского гранда.




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