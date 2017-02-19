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Хэмилтон не хочет делиться с партнером своими данными

Источник:  AutosportКомментарии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попросил команду не делиться с напарником своими наработками.

«Я выезжаю на трассу, провожу несколько кругов, а другой парень может посмотреть все мои данные. Сомневаюсь, что это правильно. Я уже сказал команде, что хочу это прекратить. Если мой напарник справляется лучше меня, я не должен копировать его показатели – это несправедливо!

К примеру, вы выбираете точки торможения, кочки, отметины от резины на трассе – в общем, все, что позволяет проехать круг быстрее. Другой гонщик по природе может либо больше, либо меньше, однако из-за общедоступности данных он копирует вас. Он смотрит и думает: «О, он здесь затормозил на пять метров позже, надо тоже попробовать».

Мне это крайне не нравится! Так он может приблизиться к тебе. Вот почему мне нравится картинг – там такое сделать невозможно, поэтому настоящий талант сразу становится заметен», – приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона.

Напомним, новым партнером 32-летнего британца станет Валттери Боттас из Финляндии, который заменил в «Мерседесе» действующего чемпиона мира Нико Росберга.

Новый сезон стартует 26 марта, когда пройдет гонка Гран-при Австралии.

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