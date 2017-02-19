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Роман Павлюченко: «Барселона» может и пять загрузить, поэтому в ее противостоянии с «ПСЖ» еще не все решено

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Форвард «Урала» Роман Павлюченко считает, что «Барселона», несмотря на крупное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, еще не утратила шансов пройти дальше.

«Если бы до игры кто-то сказал, что «Барселона» 0:4 проиграет, наверное, никто бы не поверил. Но это «Барселона», и следующая игра будет в Испании. «Барселона» такая команда - может и пять загрузить, поэтому здесь еще не все решено», - приводит слова игрока официальный сайт «Урала».

Ответная встреча пройдет 8 марта.

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