Яри Литманен: Дисквалификация Еременко – огромная потеря для сборной Финляндии

Рекордсмен сборной Финляндии по матчам и голам Яри Литманен высказался о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«Роман Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, он ключевой игрок национальной команды уже многие годы. Я сам играл с Романом в сборной, мне очень нравится его игра. В Финляндии немного таких высококлассных футболистов, как Еременко. Это огромная потеря для нашей национальной команды», – приводит «Р-Спорт» слова Литманена.

Напомним, в ноябре 2017 года УЕФА дисквалифицировал 29-летнего игрока сборной Финляндии на два года в связи с положительным результатом допинг-теста на кокаин.

Еременко подал апелляцию, которую УЕФА рассмотрит 2 марта.