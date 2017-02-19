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Яри Литманен: Дисквалификация Еременко – огромная потеря для сборной Финляндии

Источник:  Р-СпортКомментарии

Рекордсмен сборной Финляндии по матчам и голам Яри Литманен высказался о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«Роман Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, он ключевой игрок национальной команды уже многие годы. Я сам играл с Романом в сборной, мне очень нравится его игра. В Финляндии немного таких высококлассных футболистов, как Еременко. Это огромная потеря для нашей национальной команды», – приводит «Р-Спорт» слова Литманена.

Напомним, в ноябре 2017 года УЕФА дисквалифицировал 29-летнего игрока сборной Финляндии на два года в связи с положительным результатом допинг-теста на кокаин.

Еременко подал апелляцию, которую УЕФА рассмотрит 2 марта.

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