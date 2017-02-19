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Владимир Гомельский: Все противники хорошо изучили манеру игры ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о невыразительной игре ЦСКА в последнее время.

– Я воспитан так, что ищу причины неудач в сфере психологии в последнюю очередь. Ведь не видно никакого внутрикомандного конфликта, нет ярковыраженных «обиженных» игроков. Мне кажется, что дело в том, что все противники хорошо изучили манеру игры ЦСКА, приемы тренера по усилению игры путем плановых замен. Удержать чемпионство всегда труднее, чем его завоевать. К этому сезону необходимо было подготовить больше новинок. А Итудис учится на своих ошибках. Процесс болезненный и малоприятный. Но мне кажется, что он обязательно выучит эти уроки, – написал Гомельский.

Сегодня в матче Единой лиги ВТБ армейцы в Москве примут «Локомотив-Кубань».

Матч

ЦСКА - Локомотив-Кубань

Место и дата

19 февраля 16:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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