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45-летний Шейн Мозли сразится с Магомедом Курбановым в России

Источник:  Лента.РуКомментарии

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли по прозвищу «Шугар» проведет бой в Екатеринбурге.

Об этом сообщает «Лента.ру».

Соперником 45-летнего Мозли будет 21-летний россиянин Магомед Курбанов. Поединок состоится 5 мая.

В активе Курбанова 10 побед в 10 боях на профессиональном ринге (8 нокаутов). Шейн Мозли ранее был чемпионом мира в легкой, полусредней и первой средней весовых категориях.

В его послужном списке - поединки с Оскаром де ла Хойей, Уинки Райтом, Флойдом Мэйвезером-младшим, Мэнни Пакьяо, Антонио Маргарито, Рикардо Майоргой.

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