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Бьелса возглавит «Лилль» со следующего сезона

Источник:  ФК «Лилль»Комментарии

Новым главным тренером «Лилля» станет аргентинец Марсело Бьелса. 61-летний специалист подписал с «догами» контракт на два года, который вступит в силу с 1 июля 2017 года.

«Марсело Бьелса – один из самых уважаемых и влиятельных тренеров в мире. Мы очень рады, что нам удалось пригласить его в «Лилль», что является доказательством амбиций нашего клуба.

Нам удалось найти ответы на все его вопросы, после чего он сделал выбор в пользу «Лилля». Хотя мы полностью сосредоточены на ближайших матчах и решении важных задач в концовке сезона под руководством Франка Пасси, мы сообщаем об отличной новости о будущем клуба», – прокомментировал подписание контракта с Бьелсой генеральный директор «Лилля» Марк Ингла.

Ранее в Европе аргентинец тренировал «Эспаньол» (1998), «Атлетик» (2011-2013), «Марсель» (2014-2015) и «Лацио» (2016).

Добавим, что на данный момент «Лилль» занимает 14-е место в лиге 1, опережая стоящий на вылет «Кан» на четыре очка.

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