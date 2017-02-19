Пьер ван Хойдонк: Если Голландия не попадет на ЧМ-2018, это будет настоящий провал

Бывший нападающий сборной Голландии Пьер ван Хойдонк поделился мнением о причинах последних неудач «оранжевых».

Напомним, сборная Голландии не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы 2016 года. Командой руководил Гус Хиддинк, однако дорабатывал отборочный цикл в роли главного тренера Данни Блинд. Он же начал с голландцами отбор на чемпионат мира 2018 года. В настоящее время голландцы со шведами делят 2-3-е места в отборочной группе A, уступая команде Франции три очка.

«Многие критикуют Блинда. Но давайте подумаем: он не смог квалифицироваться на чемпионат Европы, однако в должности главного тренера проработал тогда всего несколько месяцев. Не считаю, что стоило увольнять его после этой неудачи. К тому же проблема сборной сейчас вовсе не в Блинде, а в отсутствии наших игроков в лучших командах Европы. Давайте вынесем за скобки Арьена Роббена - и что получится? Если голландцы и выступают в сильных командах, то не играют там ведущих ролей. Венсан Янссен и Виргил ван Дейк, к примеру, играют в Англии, но лишь за «Тоттенхэм» и «Саутгемптон», - цитирует ван Хойдонка «Р-Спорт».

«Остается лишь надеяться, что Блинд сумеет переформатировать сборную, и мы квалифицируемся на чемпионат мира в России. Если после Евро-2016 Нидерланды пропустят второй крупный турнир подряд, это будет огромное разочарование и настоящий провал», - добавил собеседник агентства.