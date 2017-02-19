Маскерано приступил к тренировкам с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано провел первую тренировку с командой после травмы бедра, сообщает Marca.

В субботу 32-летний аргентинец занимался в облегченном режиме, из-за чего его участие в матче 23-го тура примеры с «Леганесом» маловероятно.



Маскерано пропустил десять дней и не смог сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:4) на «Парк де Пренс».

7 февраля полузащитник провел 29 минут на поле в ответном матче ½ финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1). Теперь не исключено, что Маскерано вернется в состав в матче с «Атлетико» в чемпионате, который пройдет 26 февраля.

Также в тренировке в субботу приняли участие 18-летний полузащитник Карлес Аленья и турок Арда Туран.

Напомним, матч «Барселона» – «Леганес» пройдет 19 февраля на «Камп Ноу». Начало – 22:45 (мск).