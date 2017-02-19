Инфантино обсудит с представителями Африки увеличение количества участников чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино на следующей неделе обсудит с представителями более чем 50 африканских футбольных ассоциаций стратегию развития организации, увеличение количества участников чемпионата мира и изменения в правилах футбола.

Встречи в Йоханнесбурге пройдут во вторник и среду. Подобная встреча главы ФИФА и всех представителей африканской конфедерации пройдет впервые.

Изменение числа участников мирового первенства было утверждено на совете ФИФА 10 января. Начиная с 2026 года в турнире примут участие 48 команд. Точное распределение квот по конфедерациям пока не утверждено.