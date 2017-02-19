Татьяна Акимова – по-прежнему десятая в общем зачете Кубка мира
Россиянка Татьяна Акимова осталась на десятом месте общего зачета Кубка мира после последней женской гонки чемпионата мира в Хохфильцене.
26-летняя россиянка приняла участие во всех четырех личных гонках ЧМ-2017. В спринте она финишировала 16-й, в гонке преследования –18-й, в индивидуальной гонке 51-й, в масс-старте – 23-й.
Кубок мира
Женщины
Общий зачет
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 903 очка
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 857
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 776
4. Мари Дорен-Абер (Франция) – 711
5. Доротеа Вирер (Италия) – 576
6. Анаис Шевалье (Франция) – 502
7. Франциска Хильдебранд (Германия) – 471
8. Жюстин Бреза (Франция) – 465
9. Ева Пускарчикова (Чехия) – 465
10. Татьяна Акимова (Россия) – 457
33. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 171
37. Ольга Подчуфарова (Россия) – 150
39. Екатерина Глазырина (Россия) – 147
48. Ирина Старых (Россия) – 86
56. Ирина Услугина (Россия) – 62
67. Светлана Слепцова (Россия) – 42
68. Ульяна Кайшева (Россия) – 40
72. Екатерина Шумилова (Россия) – 23
77. Анастасия Загоруйко (Россия) – 21