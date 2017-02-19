Тренеру «Эспаньола» не понравилось, что Хурадо долго уходил на замену в матче с «Реалом»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес остался недоволен тем, как долго полузащитник Хосе Мануэль Хурадо уходил на замену за десять минут до конца матча 23-го тура примеры с «Реалом» (0:2).

При счете 0:1 воспитанник «Реала» неспеша покидал поле «Сантьяго Бернабеу» перед тем, как уступить свое место Альваро Васкесу, из-за чего вызвал критику болельщиков каталонского клуба.

«Я уходил с поля медленно, потому что мы рассчитывали сравнять счет в самом конце», – объяснил Хурадо свою неторопливость.

«Игроки все время должны сохранять внимание, – заметил Санчес Флорес. – Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу».

Напомним, Хурадо выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 годы, после чего перешел в «Уотфорд», который на тот момент также тренировал Санчес Флорес. Минувшим летом игрок с тренером перешли в «Эспаньол».

Добавим, что после замены Хурадо «Реал» забил второй гол.