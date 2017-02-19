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Тренеру «Эспаньола» не понравилось, что Хурадо долго уходил на замену в матче с «Реалом»

Источник:  Football EspanaКомментарии

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес остался недоволен тем, как долго полузащитник Хосе Мануэль Хурадо уходил на замену за десять минут до конца матча 23-го тура примеры с «Реалом» (0:2).

При счете 0:1 воспитанник «Реала» неспеша покидал поле «Сантьяго Бернабеу» перед тем, как уступить свое место Альваро Васкесу, из-за чего вызвал критику болельщиков каталонского клуба.

«Я уходил с поля медленно, потому что мы рассчитывали сравнять счет в самом конце», – объяснил Хурадо свою неторопливость.

«Игроки все время должны сохранять внимание, – заметил Санчес Флорес. – Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу».

Напомним, Хурадо выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 годы, после чего перешел в «Уотфорд», который на тот момент также тренировал Санчес Флорес. Минувшим летом игрок с тренером перешли в «Эспаньол».

Добавим, что после замены Хурадо «Реал» забил второй гол.

Матч

Реал - Эспаньол - 2:0 (1:0)

Голы

Мората 33 (1:0). Бэйл 83 (2:0).

Состав

Реал: Касилья, Пепе, Карвахаль, Начо (Марсело, 81), Варан, Васкес, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Мората (Бэйл, 71), Роналду

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Лопес Д., Пьятти, Диоп, Фуэго, Хурадо (Васкес, 81), Рейес Х. (Перес, 46), Морено

Предупреждения:

Ковачич, 41; Иско, 48; Каземиро, 82 - Морено, 28; Фуэго, 53; Диоп, 68; Кариколь, 80

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

18 февраля 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция


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