Тренеру «Эспаньола» не понравилось, что Хурадо долго уходил на замену в матче с «Реалом»
Главный тренер «Эспаньола»
Кике Санчес Флорес остался недоволен тем, как долго полузащитник Хосе Мануэль
Хурадо уходил на замену за десять минут до конца матча 23-го тура примеры с «Реалом»
(0:2).
При счете 0:1 воспитанник «Реала» неспеша покидал поле «Сантьяго Бернабеу» перед тем, как уступить свое место Альваро Васкесу, из-за чего вызвал критику болельщиков каталонского клуба.
«Я уходил с поля медленно, потому что мы рассчитывали сравнять счет в самом конце», – объяснил Хурадо свою неторопливость.
«Игроки все время должны сохранять внимание, – заметил Санчес Флорес. – Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу».
Напомним, Хурадо выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 годы, после чего перешел в «Уотфорд», который на тот момент также тренировал Санчес Флорес. Минувшим летом игрок с тренером перешли в «Эспаньол».
Добавим, что после замены Хурадо «Реал» забил второй гол.
Матч
Голы
Мората 33 (1:0). Бэйл 83 (2:0).
Состав
Реал: Касилья, Пепе, Карвахаль, Начо (Марсело, 81), Варан, Васкес, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Мората (Бэйл, 71), Роналду
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Лопес Д., Пьятти, Диоп, Фуэго, Хурадо (Васкес, 81), Рейес Х. (Перес, 46), Морено
Предупреждения:
Ковачич, 41; Иско, 48; Каземиро, 82 - Морено, 28; Фуэго, 53; Диоп, 68; Кариколь, 80
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
18 февраля 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция